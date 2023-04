Pioli sorride: Ibra ha svolto l'intera seduta in gruppo. Disponibile col Lecce (Di giovedì 20 aprile 2023) Buone notizie per Pioli. Zlatan Ibrahimovic è tornato a disposizione. Lo svedese, fermo da circa un mese per un problema muscolare rimediato in nazionale, a tre giorni da Milan - Lecce ha svolto l'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 aprile 2023) Buone notizie per. Zlatanhimovic è tornato a disposizione. Lo svedese, fermo da circa un mese per un problema muscolare rimediato in nazionale, a tre giorni da Milan -hal'...

