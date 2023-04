Pio e Amedeo, tornano a teatro con il nuovo spettacolo “FELICISSIMO SHOW”: le date (Di giovedì 20 aprile 2023) Pio e Amedeo, tornano a teatro con il nuovo spettacolo “FELICISSIMO SHOW”: ecco tutte le date Dopo il successo travolgente riscosso in tv con la seconda edizione di “FELICISSIMA SERA”, PIO e Amedeo si preparano a tornare in teatro da ottobre con il nuovo spettacolo “FELICISSIMO SHOW”, al quale si aggiungono ora 3 nuovi appuntamenti: doppia data a Catania, terza data a Bari e nuova data in Calabria! Leggi anche –> Striscia la notizia, le anticipazioni di giovedì 20 aprile Questo il calendario delle date: 28 settembre – TARANTO – teatro Orfeo (DATA ZERO) 01 ottobre – ROMA – teatro Brancaccio 02 ottobre – ROMA – ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 20 aprile 2023) Pio econ il”: ecco tutte leDopo il successo travolgente riscosso in tv con la seconda edizione di “FELICISSIMA SERA”, PIO esi preparano a tornare inda ottobre con il”, al quale si aggiungono ora 3 nuovi appuntamenti: doppia data a Catania, terza data a Bari e nuova data in Calabria! Leggi anche –> Striscia la notizia, le anticipazioni di giovedì 20 aprile Questo il calendario delle date: 28 settembre – TARANTO –Orfeo (DATA ZERO) 01 ottobre – ROMA –Brancaccio 02 ottobre – ROMA – ...

