Pinto: «I punti alla Juve? Rido per non piangere. Abbiamo giocato 3 mesi con la classifica sbagliata» (Di giovedì 20 aprile 2023) Il responsabile dell’area tecnica della Roma, Tiago Pinto, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima della partita di Europa League contro il Feyenoord. Pinto ha commentato la sentenza sulla Juventus: il club bianconero si è visto momentaneamente restituire i 15 punti di penalizzazione che gli erano stati attribuiti. La classifica dice che la Juventus, al momento, è terza. Pinto ha dichiarato: «Io non so se voi in Italia usate questa espressione, ma devo ridere per non piangere. Non sono avvocato, l’aspetto legale non mi compete. Come mondo del calcio e dello sport, se noi Abbiamo giocato per tre mesi con una classifica che non corrisponde, il meccanismo è ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 aprile 2023) Il responsabile dell’area tecnica della Roma, Tiago, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima della partita di Europa League contro il Feyenoord.ha commentato la sentenza sullantus: il club bianconero si è visto momentaneamente restituire i 15di penalizzazione che gli erano stati attribuiti. Ladice che lantus, al momento, è terza.ha dichiarato: «Io non so se voi in Italia usate questa espressione, ma devo ridere per non. Non sono avvocato, l’aspetto legale non mi compete. Come mondo del calcio e dello sport, se noiper trecon unache non corrisponde, il meccanismo è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #RomaFeyenoord Tiago #Pinto attacca nel pre-partita di #EuropaLeague, parlando dei punti restituiti alla #Juventus:… - siamo_la_Roma : ??? #Pinto prima di #RomaFeyenoord ?? 'I 15 punti della #Juve? Rido per non piangere' ?? Le sue parole #ASRoma - napolista : #Pinto: «I punti alla #Juve? Rido per non piangere. Abbiamo giocato 3 mesi con la classifica sbagliata» A Sky Spor… - costantinovins : ?????Tiago #Pinto sui 15 punti restituiti alla #Juventus: “Devo ridere per non piangere. Da uomo di calcio devo dire… - GabboJFC1897 : RT @NicoSchira: Tiago #Pinto sui 15 punti restituiti alla #Juventus: “Devo ridere per non piangere. Da uomo di calcio devo dire che abbiamo… -