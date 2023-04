Picchia la moglie, ma la figlia non ci sta: caccia di casa il papà e lo fa arrestare (Di giovedì 20 aprile 2023) Ha Picchiato la moglie e la figlia non lo ha di certo perdonato, prima cacciandolo di casa e poi facendolo arrestare. Un uomo di 53 anni, cittadino romeno residente a Monza , è stato arrestato dalla ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 aprile 2023) Hato lae lanon lo ha di certo perdonato, primandolo die poi facendolo. Un uomo di 53 anni, cittadino romeno residente a Monza , è stato arrestato dalla ...

