Picchia la moglie | la figlia lo caccia da casa e lo fa arrestare

Un uomo di 53 anni, cittadino romeno residente a Monza, è stato arrestato dalla polizia per aver tentato di buttare giù a calci la porta di casa, dalla quale era stato mandato via da una delle figlie,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bloor86 : @Ric_BamBam In effetti meglio varriale che picchia e stalkera la moglie... - changbellone : comunque sto studiando per il mio esame di venerdì e potrei riassumere il teatro inglese del 1580 con : un u word… - Sicilianodoc7 : RT @DirettaSicilia: Terrore in una casa di Alcamo: picchia moglie e dà fuoco all'auto della cognata - - DirettaSicilia : Terrore in una casa di Alcamo: picchia moglie e dà fuoco all'auto della cognata - - edoardo_ferro : @realvarriale come sta la tua ex moglie? Solo un bastardo picchia una donna, VERME! -