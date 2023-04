Piantedosi e Minniti a Napoli, annunciata una contestazione sul tema migranti: sale la tensione (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Piantedosi e Minniti, a Napoli non siete i benvenuti”. Tira vento di contestazione per il titolare del Viminale e il suo predecessore nel governo Gentiloni, nel mirino degli antagonisti sul tema dei migranti. I due sono attesi domani alla Stazione Marittima, per il Forum espositivo dei beni confiscati, organizzato dalla Regione Campania. Il programma della manifestazione prevede l’apertura alle 14.30, con una tavola rotonda, dal titolo “La legalità come chiave dello sviluppo”. Tra gli ospiti, appunto, Minniti e Piantedosi, oltre al governatore Vincenzo De Luca, e al presidente dell’Anci, Antonio De Caro. Ma non sono i beni confiscati a richiamare i contestatori. Dalle 13 è infatti annunciato il presidio di Potere al Popolo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“, anon siete i benvenuti”. Tira vento diper il titolare del Viminale e il suo predecessore nel governo Gentiloni, nel mirino degli antagonisti suldei. I due sono attesi domani alla Stazione Marittima, per il Forum espositivo dei beni confiscati, organizzato dalla Regione Campania. Il programma della manifestazione prevede l’apertura alle 14.30, con una tavola rotonda, dal titolo “La legalità come chiave dello sviluppo”. Tra gli ospiti, appunto,, oltre al governatore Vincenzo De Luca, e al presidente dell’Anci, Antonio De Caro. Ma non sono i beni confiscati a richiamare i contestatori. Dalle 13 è infatti annunciato il presidio di Potere al Popolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RafTris : RT @contropiano: Napoli. Piantedosi e Minniti non sono benvenuti! #Napoli #Piantedosi #Minniti #emergenza #migranti - MalatestaCarina : RT @contropiano: Napoli. Piantedosi e Minniti non sono benvenuti! #Napoli #Piantedosi #Minniti #emergenza #migranti - contropiano : Napoli. Piantedosi e Minniti non sono benvenuti! #Napoli #Piantedosi #Minniti #emergenza #migranti - TinazziL : Piantedosi ha trasformato Minniti in uno statista ... - alexthor1967 : RT @dani2669848174: @HoaraBorselli Ancora con sta storia?!? Gli sbarchi diminuirono grazie agli accordi precedenti di Minniti nel Governo G… -