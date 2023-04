Pesi: Europei, forfait di Nino Pizzolato (Di giovedì 20 aprile 2023) Yerevan, 20 apr. - (Adnkronos) - Nino Pizzolato non gareggerà agli Europei. La decisione, sofferta, arriva poche ore prima della gara della categoria 89 kg, dove l'Azzurro avrebbe dovuto gareggiare. Pizzolato è stato portato ai Campionati Continentali di Yerevan per testare la propria condizione in allenamento pre gara, che però non ha dato risultanze ottimali, non tanto per l'oggi quanto per la prospettiva della qualificazione per i Giochi Olimpici, perché una eventuale ricaduta seria ne comprometterebbe davvero il percorso per Parigi. Durante gli ultimi allenamenti in terra armena, lo staff tecnico e sanitario ha riscontrato la possibilità di una ricaduta seria dopo i problemi lombari già riscontrati a fine 2022, gli stessi che gli hanno impedito di essere presente ai Mondiali di Bogotà. “Sono davvero dispiaciuto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Yerevan, 20 apr. - (Adnkronos) -non gareggerà agli. La decisione, sofferta, arriva poche ore prima della gara della categoria 89 kg, dove l'Azzurro avrebbe dovuto gareggiare.è stato portato ai Campionati Continentali di Yerevan per testare la propria condizione in allenamento pre gara, che però non ha dato risultanze ottimali, non tanto per l'oggi quanto per la prospettiva della qualificazione per i Giochi Olimpici, perché una eventuale ricaduta seria ne comprometterebbe davvero il percorso per Parigi. Durante gli ultimi allenamenti in terra armena, lo staff tecnico e sanitario ha riscontrato la possibilità di una ricaduta seria dopo i problemi lombari già riscontrati a fine 2022, gli stessi che gli hanno impedito di essere presente ai Mondiali di Bogotà. “Sono davvero dispiaciuto di ...

