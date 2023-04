“Perché la vignetta è molto grave”. La lezione di Osho al Fatto (Di giovedì 20 aprile 2023) Da una parte la vignetta di Natangelo, pubblicata oggi sul Fatto Quotidiano, che non fa ridere e appare solo denigratoria nei confronti di una persona, Arianna Meloni, che non ricopre incarichi pubblici ma ha la sola colpa di essere la sorella del presidente del Consiglio. Dall’altra Federico Palmaroli, in arte Osho, quello delle vignette che ogni giorno fanno sganasciare dal ridere (queste sì, caro Natangelo) in prima pagina sul Tempo. Dopo le polemiche esplose sulla vignetta del Fatto, quasi tutto l’arco costituzionale si è schierato a difesa di Francesco Lollobrigida e di sua moglie. Attestati di solidarietà sono arrivati dal Pd, dal centro, da destra e da sinistra (fatta eccezione, al momento, della femminista Elly Schlein). “Il Fatto Quotidiano ha come marchio di fabbrica ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 20 aprile 2023) Da una parte ladi Natangelo, pubblicata oggi sulQuotidiano, che non fa ridere e appare solo denigratoria nei confronti di una persona, Arianna Meloni, che non ricopre incarichi pubblici ma ha la sola colpa di essere la sorella del presidente del Consiglio. Dall’altra Federico Palmaroli, in arte, quello delle vignette che ogni giorno fanno sganasciare dal ridere (queste sì, caro Natangelo) in prima pagina sul Tempo. Dopo le polemiche esplose sulladel, quasi tutto l’arco costituzionale si è schierato a difesa di Francesco Lollobrigida e di sua moglie. Attestati di solidarietà sono arrivati dal Pd, dal centro, da destra e da sinistra (fatta eccezione, al momento, della femminista Elly Schlein). “IlQuotidiano ha come marchio di fabbrica ...

