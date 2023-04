Perché la Cina parla di demografia di qualità (contro l’India) (Di giovedì 20 aprile 2023) Secondo una nuova stima annunciata dalle Nazioni Unite, l’India dovrebbe superare la Cina come Paese più popoloso del mondo entro la metà di quest’anno. “Mi chiedo se il ministero degli Esteri abbia qualche commento in merito”, ha detto l’inviato di AFP durante la conferenza stampa che la diplomazia del governo cinese tiene settimanalmente. Narrazione e interessi La risposta di Wang Wenbin, portavoce del ministero, è arrivata secca e diretta – e se la domanda è stata ammessa è un segno evidente che la questione fa parte delle attenzioni attuali (e future, dunque) di Pechino. “Quando valutiamo il dividendo demografico di un Paese – ha detto il funzionario cinese – dobbiamo considerare non solo le dimensioni, ma anche la qualità della sua popolazione. Le dimensioni contano, ma ciò che conta di più come risorsa è il talento. Quasi 900 ... Leggi su formiche (Di giovedì 20 aprile 2023) Secondo una nuova stima annunciata dalle Nazioni Unite,dovrebbe superare lacome Paese più popoloso del mondo entro la metà di quest’anno. “Mi chiedo se il ministero degli Esteri abbia qualche commento in merito”, ha detto l’inviato di AFP durante la conferenza stampa che la diplomazia del governo cinese tiene settimanalmente. Narrazione e interessi La risposta di Wang Wenbin, portavoce del ministero, è arrivata secca e diretta – e se la domanda è stata ammessa è un segno evidente che la questione fa parte delle attenzioni attuali (e future, dunque) di Pechino. “Quando valutiamo il dividendo demografico di un Paese – ha detto il funzionario cinese – dobbiamo considerare non solo le dimensioni, ma anche ladella sua popolazione. Le dimensioni contano, ma ciò che conta di più come risorsa è il talento. Quasi 900 ...

