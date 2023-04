Perché incentivano le auto e non le nascite?

Leggi su panorama

(Di giovedì 20 aprile 2023) Da Panorama del 25 Maggio 1998 Betta e Fabrizio Vinci, medici entrambi e liberi professionisti, hanno deciso di investire tutto per i figli, puntando su educazione scolastica e tempo libero. I tre ragazzini, Anna di 12 anni, figlia biologica della coppia, Mario Sathintha e Sabrina, di 7 e 3 anni, figli adottivi, costano un minimo di 3-4 milioni di spese fisse al mese, al quale si deve aggiungere tutto il resto. Betta, pediatra, firma ogni mese l'assegno di circa un milione per la scuola privata dei due più grandicelli, ma da settembre si aggiungerà la retta di 300 mila lire mensili per l' asilo di Sabrina. "Abbiamo preferito investire sulla sicurezza di un'istruzione completa" spiegano i due medici "scegliendo la scuola privata non solo per motivi religiosi ma anche pedagogici e di continuità didattica: dobbiamo constatare che le scuole pubbliche non funzionano". Un altro milione se ...