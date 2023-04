Perché è stata tolta la penalizzazione alla Juventus: sospesa, non cancellata. Differenze e cosa succede ora (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Collegio di Garanzia dello Sport ha restituito i 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus per il noto caso plusvalenza. I bianconeri sono così risaliti dal settimo al terzo posto nella classifica generale di Serie A, balzando da 44 a 59 punti: scavalcate in un colpo solo Roma, Milan, Inter e Atalanta, ad appena due punti di distacco dalla Lazio e in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Il capitolo, però, non è chiuso per la Vecchia Signora, visto che si aprirà un nuovo processo presso la Corte Federale d’Appello. Perché È stata tolta LA penalizzazione alla Juventus L’organo di secondo grado della giustizia calcistica dovrà rideterminare la sanzione sulla base ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Collegio di Garanzia dello Sport ha restituito i 15 punti diinflittiper il noto caso plusvalenza. I bianconeri sono così risaliti dal settimo al terzo posto nella classifica generale di Serie A, balzando da 44 a 59 punti: scavalcate in un colpo solo Roma, Milan, Inter e Atalanta, ad appena due punti di distacco dLazio e in piena lotta per la qualificazioneprossima Champions League. Il capitolo, però, non è chiuso per la Vecchia Signora, visto che si aprirà un nuovo processo presso la Corte Federale d’Appello.LAL’organo di secondo grado della giustizia calcistica dovrà rideterminare la sanzione sulla base ...

