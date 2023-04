Per il ritorno di Messi, il Barcellona deve prima parlare con LaLiga (Di giovedì 20 aprile 2023) La carriera di Messi in maglia Barcellona era stata interrotta per le regole della Liga. Queste regole impedivano al club spagnolo di poter rinnovare il contratto del campione argentino, lasciando le porte aperte al Paris Saint Germain. Due anni dopo, Messi potrebbe lasciare il club parigino. Secondo il Mundo Deportivo: «L’intenzione del Barcellona è di proporre a Messi un ritorno per uno o due anni, dando la priorità a questo secondo scenario. In questo modo, secondo i calcoli dei lavori del Camp Nou, Leo potrebbe tornare a giocare nello stadio del Barcellona dopo i lavori durante i quali i catalani dovranno andare in esilio sul Montjuïc. In questo scenario, Messi potrebbe partecipare agli eventi del 125esimo anniversario del club». La scena ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 aprile 2023) La carriera diin magliaera stata interrotta per le regole della Liga. Queste regole impedivano al club spagnolo di poter rinnovare il contratto del campione argentino, lasciando le porte aperte al Paris Saint Germain. Due anni dopo,potrebbe lasciare il club parigino. Secondo il Mundo Deportivo: «L’intenzione delè di proporre aunper uno o due anni, dando la priorità a questo secondo scenario. In questo modo, secondo i calcoli dei lavori del Camp Nou, Leo potrebbe tornare a giocare nello stadio deldopo i lavori durante i quali i catalani dovranno andare in esilio sul Montjuïc. In questo scenario,potrebbe partecipare agli eventi del 125esimo anniversario del club». La scena ...

