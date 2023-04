Per finta. O forse per davvero (Di giovedì 20 aprile 2023) Potrebbe sembrare strano occuparsi di teatro su queste pagine, ma come tutte le forme d’arte, il teatro in fondo si occupa dell’uomo e della vita. E i temi legati al cibo forse oggi più che mai occupano un posto importante nella nostra società: a livello pratico, economico ma anche e soprattutto simbolico. “Miracoli metropolitani” della compagnia Carrozzeria Orfeo (in scena a Milano fino al 23 aprile al Teatro Elfo Puccini e poi a Roma dal 2 al 14 maggio al Teatro Vascello) è un testo che potrebbe sembrare la rielaborazione artistica del periodo pandemico appena trascorso, se non fosse per il fatto che è stato scritto prima dell’avvento del Covid e solo in parte durante; potremmo definirlo a tratti profetico o molto più semplicemente la dimostrazione del fatto che qualunque scenario di fantasia viene spesso superato dalla realtà. View this post on ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 20 aprile 2023) Potrebbe sembrare strano occuparsi di teatro su queste pagine, ma come tutte le forme d’arte, il teatro in fondo si occupa dell’uomo e della vita. E i temi legati al cibooggi più che mai occupano un posto importante nella nostra società: a livello pratico, economico ma anche e soprattutto simbolico. “Miracoli metropolitani” della compagnia Carrozzeria Orfeo (in scena a Milano fino al 23 aprile al Teatro Elfo Puccini e poi a Roma dal 2 al 14 maggio al Teatro Vascello) è un testo che potrebbe sembrare la rielaborazione artistica del periodo pandemico appena trascorso, se non fosse per il fatto che è stato scritto prima dell’avvento del Covid e solo in parte durante; potremmo definirlo a tratti profetico o molto più semplicemente la dimostrazione del fatto che qualunque scenario di fantasia viene spesso superato dalla realtà. View this post on ...

