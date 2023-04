Per due settimane i bambini di due scuole primarie milanesi hanno indossato uno speciale zainetto fornito da Dyson per monitorare la qualità dell'aria. In classe, insieme ai compagni, hanno realizzato dei prototipi anti inquinamento. Il loro sogno? Una città tutta green (Di giovedì 20 aprile 2023) Due settimane con uno zainetto speciale, indossato non solo durante il tragitto casa-scuola ma anche nel pomeriggio, per andare in piscina o all’oratorio, e nei weekend. Un modo per avvicinare i bambini al tema dell’inquinamento atmosferico, e renderli più consapevoli e responsabili. E in futuro, magari, ideare iniziative concrete per una città più pulita. È un’iniziativa che fa parte del progetto didattico «La scienza dell’aria» promosso da Dyson, con il supporto della James Dyson Foundation. Quest’anno il programma ha coinvolto 350 classi di scuole primarie e secondarie di primo grado in Lombardia con laboratori e attività ... Leggi su iodonna (Di giovedì 20 aprile 2023) Duecon unonon solo durante il tragitto casa-scuola ma anche nel pomeriggio, per andare in piscina o all’oratorio, e nei weekend. Un modo per avvicinare ial temaatmosferico, e renderli più consapevoli e responsabili. E in futuro, magari, ideare iniziative concrete per unapiù pulita. È un’iniziativa che fa parte del progetto didattico «La scienza» promosso da, con il supportoa JamesFoundation. Quest’anno il programma ha coinvolto 350 classi die secondarie di primo grado in Lombardia con laboratori e attività ...

