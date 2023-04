Penalizzazione Juventus, accolto parzialmente il ricorso del club bianconero: restituiti i 15 punti in attesa di una nuova valutazione (Di giovedì 20 aprile 2023) Penalizzazione Juventus: la sentenza del Collegio di garanzia del Coni La Juventus riottiene i 15 punti di Penalizzazione in attesa di una nuova determinazione della sanzione: è la sentenza del Collegio di garanzia del Coni, presieduto da Gabriella Palmieri Sandulli, chiamato a decidere sul ricorso presentato dalla Juventus contro la sentenza della Corte federale d’Appello che il 20 gennaio scorso ha inflitto 15 punti di Penalizzazione al club in seguito all’inchiesta sulle “plusvalenze fittizie”. Il club bianconero, dunque, è stato dichiarato colpevole, ma la palla ora torna alla Corte d’Appello che dovrà decidere se ridurre la sanzione, annullarla o ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 aprile 2023): la sentenza del Collegio di garanzia del Coni Lariottiene i 15diindi unadeterminazione della sanzione: è la sentenza del Collegio di garanzia del Coni, presieduto da Gabriella Palmieri Sandulli, chiamato a decidere sulpresentato dallacontro la sentenza della Corte federale d’Appello che il 20 gennaio scorso ha inflitto 15dialin seguito all’inchiesta sulle “plusvalenze fittizie”. Il, dunque, è stato dichiarato colpevole, ma la palla ora torna alla Corte d’Appello che dovrà decidere se ridurre la sanzione, annullarla o ...

Calcio, accolto ricorso Juve contro - 15 18.30 Calcio, accolto ricorso Juve contro - 15 Il Collegio di garanzia Coni ha accolto il ricorso della Juventus contro la sentenza che infliggeva 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze e ha rinviato gli atti alla Corte d'appello della Federcalcio per una nuova valutazione.