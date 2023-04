Pechino Express | Attiviste vincono Prova Vantaggio | il malus agli Italo Americani | ecco perché

Salito su un taxi il ragazzo, reduce dalla partecipazione a, avrebbe iniziato a dare in escandescenze e il conducente, spaventatosi, si è rivolto a dei vigili urbani in servizio per ...Achille Costacurta sembra voler vincere il trofeo da novello bad boy all'italiana, a soli 18 anni. Il giovanissimo concorrente di, che ha partecipato al programma al fianco della madre Martina Colombari , ha vissuto una notte decisamente travagliata che lo ha visto avere diverse vicissitudini che hanno coinvolto ...Salito su un taxi il ragazzo, reduce dalla partecipazione a, avrebbe iniziato a dare in escandescenze e il conducente, spaventatosi, si è rivolto a dei vigili urbani in servizio per ...

Achille Costacurta, la lite con la madre a Pechino Express Corriere TV

Pechino Express 2023, eliminati: chi è stato eliminato (coppia eliminata) oggi, giovedì 20 aprile. Tutte le informazioni nel dettaglio ...I concorrenti ancora in gara devono percorrere gli ultimi 341 km del Borneo Malese, prima dell'approdo in Cambogia ...