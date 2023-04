Pechino Express, anticipazioni 20 aprile 2023: tappa, percorso, coppie in gara ed eliminati (Di giovedì 20 aprile 2023) Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori Pechino Express, il reality show all’insegna dell’avventura che vede alla conduzione il veterano Costantino Della Gherardesca e lo ‘spietato’ Enzo Miccio. Tra nuove cultura, abitudini, tradizioni, cibo, le coppie in gara hanno un solo obiettivo: correre e vincere. Ma cosa succederà nella prossima puntata di giovedì 20 aprile, in onda su Sky e NOWTV? Cosa è successo nell’ultima puntata di Pechino Express 2023, chi è stato eliminato Le coppie nella sesta e imperdibile puntata, quella del 13 aprile scorso, si sono mescolate, hanno dovuto gareggiare con i compagni avversari e hanno dovuto percorrere ben 545 chilometri: dalla città di Sibu a quella di Miri. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 aprile 2023) Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori, il reality show all’insegna dell’avventura che vede alla conduzione il veterano Costantino Della Gherardesca e lo ‘spietato’ Enzo Miccio. Tra nuove cultura, abitudini, tradizioni, cibo, leinhanno un solo obiettivo: correre e vincere. Ma cosa succederà nella prossima puntata di giovedì 20, in onda su Sky e NOWTV? Cosa è successo nell’ultima puntata di, chi è stato eliminato Lenella sesta e imperdibile puntata, quella del 13scorso, si sono mescolate, hanno dovuto gareggiare con i compagni avversari e hanno dovuto percorrere ben 545 chilometri: dalla città di Sibu a quella di Miri. ...

