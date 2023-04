Pechino Express 2023: le anticipazioni (tappe e coppie) della settima puntata (Di giovedì 20 aprile 2023) , 20 aprile Questa sera, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda la settima puntata di Pechino Express 2023, la decima edizione del docu-reality condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Il primo è conduttore del reality fin dalla seconda edizione (dopo essere stato concorrente nella prima, condotta da Emanuele Filiberto di Savoia ed in onda su Rai 2), mentre il secondo – concorrente dell’ottava edizione – è subentrato a della Gherardesca dopo un suo infortunio in alcune puntate dell’edizione 2022. La produzione ha infine deciso di mantenere la conduzione a due per il resto della stagione e di confermarla anche in questa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 aprile 2023) , 20 aprile Questa sera, giovedì 20 aprile, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda ladi, la decima edizione del docu-reality condotto da CostantinoGherardesca ed Enzo Miccio. Il primo è conduttore del reality fin dalla seconda edizione (dopo essere stato concorrente nella prima, condotta da Emanuele Filiberto di Savoia ed in onda su Rai 2), mentre il secondo – concorrente dell’ottava edizione – è subentrato aGherardesca dopo un suo infortunio in alcune puntate dell’edizione 2022. La produzione ha infine deciso di mantenere la conduzione a due per il restostagione e di confermarla anche in questa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabriziomico : RT @UnDueTreBlog: #PechinoExpress 10 - Settima puntata del 20/04/2023 - Con Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio su Sky Uno. https:/… - Angelblink10 : @RaiNews In realtà la domanda è una sola: come ha fatto il vigile a prendersi un pugno in faccia da questo ammasso… - AnnaD_fun : Lui ancora convinto di essere a Pechino Express e di dover scroccare i passaggi ai taxi senza pagarli - fanpage : #nikitapelizon ha rivelato cosa pensa dell’avventura di Helena Prestes all’#Isola. Insieme hanno affrontato Pechino… - lorisz841 : Va be se ascolti bene anche fiore è contro helena io mi farei due domande se non vi e bastato pechino express ad ap… -