Pechino Express 2023, anticipazioni settima puntata: si avvicina la finale

È sempre più impegnativo il viaggio di Pechino Express 2023 nella settima puntata, attesa per giovedì 20 aprile. Il nuovo appuntamento debutterà alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e vedrà i viaggiatori rimasti in gara alle prese con nuove prove. Ecco cosa aspettarsi. Il viaggio di Pechino Express 2023 si avvia rapidamente alla conclusione. Le cinque coppie ancora in gara, guidate dai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, si misureranno con gli ultimi 341 km nel Borneo Malese. Il viaggio avrà inizio dal villaggio di Awat Awat, passando da Mari Mari – dove tre coppie affronteranno una sorprendente e importantissima Prova Vantaggio – fino ad arrivare a Kota Kinabalu, traguardo finale di ...

