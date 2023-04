Pd | sindaco Riano | ' Schlein la prima leader a ricordare Matteotti | benvenuta' **

(Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr (Adnkronos) - "In qualità di primo cittadino disono particolarmente onorato che il nostro territorio domani ospiti Elly, segretaria del Partito democratico che ha scelto di svolgere lariunione della segreteria a”. Lo dice ildel comune diLuca G.A. Abbruzzetti. "Non solo è lavolta che unnazionale viene nel comune diperGiacomo, la cui lezione politica e morale dovrebbe essere al centro di ogni azione politico-amministrativa e alla cui memoria lavoriamo da anni per rafforzarla, in particolare tra le nuove generazioni, ma ha deciso di coinvolgere l'intero gruppo dirigente del Partito. Benvenuti a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucianonobili : Di nuovo dal PD della Schlein arriva un No al #Termovalorizzatore di Roma. La stessa posizione di Conte e del M5S.… - chiccotesta : Ruotolo propone un referendum sul termovalorizzatore di Roma . Propone uno scontro e lo chiama dialogo. Sarebbe un… - fattoquotidiano : Ferrara, “maxi-truffa nella ricostruzione del quartiere fieristico dopo il sisma”: chiesto il processo per l’ex sin… - ernluccar : RT @marioadinolfi: Il sindaco di Bologna, il deputato di Bologna, la segretaria Pd di Bologna si schierano con la Federazione anarchica che… - GabrieleVito6 : RT @marioadinolfi: Il sindaco di Bologna, il deputato di Bologna, la segretaria Pd di Bologna si schierano con la Federazione anarchica che… -

La chiusura inattesa degli uffici Inail di Domodossola arriva in consiglio comunale. Il consigliere, Claudio Miceli, ha optato per una interpellanza con la quale chiede alLucio Pizzi di attivarsi con la direzione generale dell'Inail ' 'per verificare le scelte adottate sull'agenzia ...Il candidatodel centrosinistra , Ivan Bracco (Imperia Rinasce), unitamente ae Alleanza Verdi a Sinistra, interviene con una dura nota nei confronti delClaudio Scajola, in merito alla ...... contro in maniera compatta tutti gli altri gruppi, compresi ile il Terzo Polo. Stesso destino ... Intanto, arriva il commento deldella Capitale, Roberto Gualtieri: "Elly Schlein ha detto ...

**Pd: sindaco Riano, 'Schlein la prima leader a ricordare Matteotti ... Gazzetta di Reggio

L'atto del leader grillino Giuseppe Conte fermato da 246 "no" del Pd, del centrodestra e del Terzo Polo. Il sindaco della Capitale: "Il ...Roma, 20 apr. (Adnkronos) – Domani mattina, prima dell’inizio della segreteria, la segretaria del Pd Elly Schlein si recherà alle 10.10 al Monumento a Giacomo Matteotti in Via Flaminia per una cerimon ...