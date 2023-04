Pd: Schlein, 'serve lavoro coordinato tra partito e gruppi parlamentari' (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "A partire dalla prima segreteria che facciamo domani affineremo i dossier di contenuti. A me preme molto che si lavori nel modo più coordinato possibile tra il partito e i gruppi parlamentari, dobbiamo riuscire a costruire una filiera che lavori bene insieme. Come abbiamo già fatto in questi giorni" sul dl migranti. Così Elly Schlein in Direzione. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "A partire dalla prima segreteria che facciamo domani affineremo i dossier di contenuti. A me preme molto che si lavori nel modo piùpossibile tra ile i, dobbiamo riuscire a costruire una filiera che lavori bene insieme. Come abbiamo già fatto in questi giorni" sul dl migranti. Così Ellyin Direzione.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nienagoti : Schlein favorevole all’utero in affitto - user31417z : RT @MisssFreedom: Il #termovalorizzatore è servito a #Conte per far cadere il governo #Draghi e oggi gli serve per spaccare in due il nuovo… - JosSilvio14 : RT @MisssFreedom: Il #termovalorizzatore è servito a #Conte per far cadere il governo #Draghi e oggi gli serve per spaccare in due il nuovo… - dgallo1982 : RT @MisssFreedom: Il #termovalorizzatore è servito a #Conte per far cadere il governo #Draghi e oggi gli serve per spaccare in due il nuovo… - FioreFerdi1 : RT @MisssFreedom: Il #termovalorizzatore è servito a #Conte per far cadere il governo #Draghi e oggi gli serve per spaccare in due il nuovo… -