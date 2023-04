Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Alleanza in fumo: l'inceneritore di Roma divide Conte e Schlein. Leggi le anticipazioni del giornale di domani - antonia_mattei : La Elly Schlein domani sarà nel mio Comune, Riano, se fossi più giovane andrei ad accoglierla con i pomodori...... - Gab_Si_ : @edo_m182 @MarcoFattorini @swamilee È questo il problema, oggi lo dico domani non lo dico. Se criticare la Schlein… - Agenparl : PD, domani alle 10 l’omaggio di Schlein al monumento a Matteotti - - LuisellaLuis : RT @LaNotiziaTweet: Arriva la mozione sul termovalorizzatore di Roma. Domani sapremo se l’ambientalismo della Schlein è vero o è un bluff h… -

A partire dalla segretaria del Partito democratico Elly, che sono certo vorrà prendere le ... alla famiglia, soprattutto alla donna: oggi è la Meloni, ieri eravamo noi,saranno altri. ...Il primo titolo è: " Musica libera ", il nuovo singolo disponibile da21 aprile. Un brano ... Ora c'è un'apertura del PD con Elly; vediamo cosa riuscirà a ottenere da un partito come il ..., radicale ma prudente. Il piano per unire l'opposizione', apre il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi. 'No all'aumento delle spese militari ma sì all'aiuto all'Ucraina, no ai ...

Pd: Schlein, ‘domani e prossima settimana altri incontri con categorie economiche’ La Sicilia

Roma, 20 apr (Adnkronos) - "Stiamo finalmente facendo una serie di incontri già previsti, con alcune ambasciate che ci hanno chiesto un incontro, con le parti economiche e sociali, ieri i sindacati e ...Roma, 20 apr. (Adnkronos) – Domani mattina, prima dell’inizio della segreteria, la segretaria del Pd Elly Schlein si recherà alle 10.10 al Monumento a Giacomo Matteotti in Via Flaminia per una cerimon ...