Pd | Schlein apre Direzione | ' occasione importante di discussione tra noi'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertoVasile13 : @paulolden1 La schlein parla poco meno male appena apre quella boccuccia cavallina ne dice di scemenze a gogo - AHSiracusa : @paulolden1 La schlein non parla, perché quando parla, si apre il vuoto - Marco03702094 : RT @GianlucaCastro8: Lollobrigida ieri affermava: 'bisogna costruire un welfare che permetta di lavorare e di avere una famiglia, sostenere… - MariaGr12512482 : Tutti contro Schlein ???? Per i cattolici apre troppo alle coppie omogenitoriali e alla GPA,per il Partito Gay apre t… - SbrizzaClaudio : RT @Libero_official: #Bonaccini apre le ostilità e attacca #EllySchlein su tutto, dai cattolici esclusi dalla segreteria fino all’incenerit… -

Quando parla Fico quel mondo lìle orecchie . Un 'grillino' della prima ora nato nei meetup (... Secondo quanto risulta ad affaritaliani.it , con il Pd di Ellyschiacciato sulla difesa dei ...DOMANI ', radicale ma prudente. Il piano per unire l'opposizione',il quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi. 'No all'aumento delle spese militari ma sì all'aiuto all'Ucraina, no ai ...... come grida un titolo in prima pagina sulla Nato - un presunto "no di Draghila strada alla ... con quell'agenda europea dettata da altri, come la nuova segretaria del Pd Ellynella sua ...

Pd: Schlein apre Direzione, 'occasione importante di discussione tra ... Civonline

Roma, 20 apr (Adnkronos) - "Una prima occasione importante di discussione tra di noi". Lo ha detto Elly Schlein aprendo la Direzione del Pd, la prima della sua segreteria. "Ci tenevo, come previsto da ..."Più che fare bilanci, è il momento di costruire una piattaforma programmatica alternativa a quella della destra" ...