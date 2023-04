Pd | Picierno | ' al Sud promuovere nuova classe dirigente dem'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Dove abbiamo un Partito sano abbiamo anche unarigorosa e capace, in grado di rappresentare i bisogni delle nostre comunità e di essere una presenza significativa sul territorio". Così Pina, intervenendo durante la Direzione del Pd. "E pretendere pulizia e un corso nuovo significa restituire innanzitutto dignità a tutti quei militanti e a quelle militanti, alle elette e agli eletti con la schiena dritta che non si piegano a strane alchimie, a moltiplicazioni di tessere e con amore contribuiscono ogni giorno alla crescita Partito Democratico, a Caserta, in Campania, nel Sud e nel resto del nostro Paese. Significa risarcirli di un danno che è innanzitutto pagato ai danni della loro credibilità e libertà di iniziativa politica". "Abbiamo un debito enorme con tutti loro. Ho un elenco ...