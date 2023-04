Pd: Nencini (Psi), 'bene Schlein a Riano ma serve bagno di verità senza ipocrisia' (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr (Adnkronos) - "La segretaria del Pd convoca a Riano la segreteria del suo partito in omaggio a Giacomo Matteotti. Li, infatti, fu rinvenuto il suo corpo. Un buon inizio, senza dubbio, con un però". Lo dice Riccardo Nencini, dirigente del Psi e ex senatore. "Una cosa è ricordare il martire antifascista, e va bene, altra cosa, e si tratterebbe di una svolta importante, sarebbe ricordare il socialista riformista Matteotti che, in alternativa al massimalismo rivoluzionario inconcludente di Gramsci, Togliatti e dell'Internazionale Comunista, si batte per migliorare le condizioni degli ultimi con atti politici quotidiani: salari più alti, la scuola, orari di lavoro migliori, la difesa della democrazia parlamentare e delle libertà", spiega Nencini. "Tutte iniziative che lo resero inviso al resto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr (Adnkronos) - "La segretaria del Pd convoca ala segreteria del suo partito in omaggio a Giacomo Matteotti. Li, infatti, fu rinvenuto il suo corpo. Un buon inizio,dubbio, con un però". Lo dice Riccardo, dirigente del Psi e ex senatore. "Una cosa è ricordare il martire antifascista, e va, altra cosa, e si tratterebbe di una svolta importante, sarebbe ricordare il socialista riformista Matteotti che, in alternativa al massimalismo rivoluzionario inconcludente di Gramsci, Togliatti e dell'Internazionale Comunista, si batte per migliorare le condizioni degli ultimi con atti politici quotidiani: salari più alti, la scuola, orari di lavoro migliori, la difesa della democrazia parlamentare e delle libertà", spiega. "Tutte iniziative che lo resero inviso al resto ...

