Pd | Lepri | ' direzione luogo sintesi | sicuro che Schlein saprà valorizzare cattolici'

(Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Lanazionale è ildell'indirizzo politico. È lì, non altrove, che occorre trovare lain un partito plurale, specie quando le posizioni sono diverse. La presentazione del disegno di legge sul matrimonio egualitario sorprende, perché sui temi sensibili occorre sempre un preventivo e approfondito confronto. Ci aspettiamo comunque che ci sarà". Così Stefanointervenendo alladel Pd. "La poca considerazione della componente cattolico democratica entro la Segreteria nazionale non credo derivi da pregiudizio o da una limitata conoscenza della ricchezza della sua cultura politica, ancora capace di promuovere passione civile e amore per il bene comune. Sonoche la Segretaria sarà recuperarla e valorizzarla".