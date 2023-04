Pd: Furlan, 'sia baluardo sanità pubblica, scuola e lavoro sicuro e dignitoso' (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - “C'è un filo logico tra quanto è emerso nella discussione al Senato sul Dl Cutro e sulla mozione sul 25 aprile: la maggioranza di Destra vuole un'Italia più disunita, più diseguale, più fragile e più debole a livello europeo e internazionale, un Paese in cui non solo gli immigrati ma anche i cittadini italiani, soprattutto i più deboli, saranno più esposti e più ricattabili di fronte alle sfide globali".Così la senatrice Annamaria Furlan nel suo intervento alla Direzione nazionale Dem. "Come Pd dobbiamo opporci con forza a questo modello, come abbiamo fatto in questi giorni in Parlamento. Il nostro lavoro incentrato sulla difesa della sanità pubblica, della scuola, della legalità, della dignità e della sicurezza del lavoro deve essere forte di alleanze non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - “C'è un filo logico tra quanto è emerso nella discussione al Senato sul Dl Cutro e sulla mozione sul 25 aprile: la maggioranza di Destra vuole un'Italia più disunita, più diseguale, più fragile e più debole a livello europeo e internazionale, un Paese in cui non solo gli immigrati ma anche i cittadini italiani, soprattutto i più deboli, saranno più esposti e più ricattabili di fronte alle sfide globali".Così la senatrice Annamarianel suo intervento alla Direzione nazionale Dem. "Come Pd dobbiamo opporci con forza a questo modello, come abbiamo fatto in questi giorni in Parlamento. Il nostroincentrato sulla difesa della, della, della legalità, della dignità e della sicurezza deldeve essere forte di alleanze non ...

