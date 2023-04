Vai agli ultimi Twett sull'argomento... telecitynews24 : ?? L’ASSEMBLEA DEL SINDACATO DEI CARABINIERI PRESENTERÀ GIOVEDÌ LA NUOVA SEGRETERIA PROVINCIALE ?? Si terrà domani,… - boostlovealways : Consegnata tesi completa alla relatrice ed entro domani la invio alla segreteria ????? Ho una settimana per preparare… -

... si prende tempo, magari si bevono qualche caffè, e rinviano aogni decisione sulla ormai '... e vorrebbero consegnare coppe e campionati in ''. Forse vi annoierò, ma un caso come ......conferenza stampa da segretaria del Pd (in cui annuncia che la prossima riunione disarà ... Vabbè, le chiedono, ma ci spiega come voterete(cioè oggi) sul documento M5s anti - ...c'è la Direzione, venerdì lasi riunirà a Riano, appena fuori Roma, dove il 16 agosto 1924 venne ritrovato il cadavere di Giacomo Matteotti. Il senso è fin troppo chiaro.

Pd: domani segreteria a Riano alle 10,30 OlbiaNotizie

Roma, 20 apr (Adnkronos) – Si riunirà domani, venerdì 21 aprile, la segreteria del Pd. L’incontro si svolgerà dalle ore 10.30 alle ore 13.00 al circolo ricreativo La Rosta, via XXV Aprile 23, Riano (R ...Elly Schlein ha parlato in conferenza stampa al Nazareno: «Abbiamo convocato la segreteria a Riano, un modo per dare omaggio a un grande italiano, Giacomo Matteotti, ucciso dai fascisti e ritrovato a ...