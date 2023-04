**Pd: 'direzione' Schlein su Pnrr e europee, segretaria apre sfida** (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Tra un anno ci saranno le europee. Sarà una sfida epocale". Elly Schlein apre la sua prima direzione da segretaria con una relazione asciutta ma che fissa le priorità dem e mette subito sul tavolo l'appuntamento cruciale del 2024. Per il Pd e per il futuro dell'Ue. E anche per la leadership dem. "Mi aspetto grandi cose da noi. Sono convinta che ce la possiamo fare perché non c'è un altro partito che abbia una vocazione europeista così netta e forte" come il Pd, "dovremo farlo sentire nella campagna elettorale". Schlein apre la sfida alla destra. A partire dal Pnrr, dossier centrale dei prossimi mesi. La riunione fila abbastanza tranquilla. Dei 'big' interviene solo Andrea Orlando. Non lo fa Lorenzo Guerini, già critico ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Tra un anno ci saranno le. Sarà una sfida epocale". Ellyla sua primadacon una relazione asciutta ma che fissa le priorità dem e mette subito sul tavolo l'appuntamento cruciale del 2024. Per il Pd e per il futuro dell'Ue. E anche per la leadership dem. "Mi aspetto grandi cose da noi. Sono convinta che ce la possiamo fare perché non c'è un altro partito che abbia una vocazione europeista così netta e forte" come il Pd, "dovremo farlo sentire nella campagna elettorale".la sfida alla destra. A partire dal, dossier centrale dei prossimi mesi. La riunione fila abbastanza tranquilla. Dei 'big' interviene solo Andrea Orlando. Non lo fa Lorenzo Guerini, già critico ...

