Pd | De Micheli | ' segreteria non unitaria | senza cattolici non è il Pd'

Roma, 20 apr (Adnkronos) - "La speranza generata dal Congresso deve avere conseguenze visibili. La prima nel partito: facciamo ora la fase costituente per definire la moderna identità del Pd, non con la vecchia modalità. Un vero percorso costituente serve per unire e semplificare il processo e identificare l'organizzazione nuova come strumento". Lo ha detto Paola De Micheli nel suo intervento alla Direzione del Pd. La deputata dem ha aggiunto: "La segreteria è maggioritaria e non unitaria. Poco male. A me interessa il pluralismo sostanziale. L'ho detto in Assemblea in ogni luogo, senza i cattolici il Pd non è più il Pd. Ci vuole uno sforzo vero". De Micheli, tra le altre cose, ha parlato del Pnnr: "Per noi è identitario, ma lo è per le opposizioni".

