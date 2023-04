Pd: De Maria, 'unità rafforza nostra credibilità, pluralismo è impegno di ogni giorno' (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - “L'unità del Pd è molto importante e ci rafforza nella nostra credibilità verso il Paese e in questo senso ritengo di grande valore il segnale dato nella prima assemblea dopo il congresso. unità vuol dire confronto tra noi, ma anche sintesi. Il plurarlismo è un impegno da mettere in campo ogni giorno e che dobbiamo saper far vivere sui territori, anche laddove risulta più difficile”. Così il deputato Pd Andrea De Maria (che ha sostenuto Stefano Bonaccini al congresso), intervenendo nel corso della direzione del Pd dopo la relazione della segretaria Elly Schlein. De Maria ha inoltre proposto di “riprendere la riflessione sulla legge sui partiti per applicare l'articolo 49 della Costituzione” ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - “L'del Pd è molto importante e cinellaverso il Paese e in questo senso ritengo di grande valore il segnale dato nella prima assemblea dopo il congresso.vuol dire confronto tra noi, ma anche sintesi. Il plurarlismo è unda mettere in campoe che dobbiamo saper far vivere sui territori, anche laddove risulta più difficile”. Così il deputato Pd Andrea De(che ha sostenuto Stefano Bonaccini al congresso), intervenendo nel corso della direzione del Pd dopo la relazione della segretaria Elly Schlein. Deha inoltre proposto di “riprendere la riflessione sulla legge sui partiti per applicare l'articolo 49 della Costituzione” ...

