Pd contro la destra | ' Toglie soldi a sanità pubblica | disabili | anziani e fasce deboli'

(Di giovedì 20 aprile 2023)dalla parte dei ricchi, delle corporazioni amiche, di evasori fiscali e sfruttatori. Qualcuno aveva dubbi? "Il primo Documento di economia e finanze del governo Meloni si caratterizza per una ...

... ha fatto la differenza partendo dalla fascia, mentre Bennacer avanzato tra lui e Leao non ha dato punti di riferimento agli avversari e non a caso ha segnato il gol dell'1 - 0il ...CENTROCAMPO : sulla fasciac'è Valente mentre dall'altra parte torna titolare Sala , visto l'infortunio di Aurelio. Saric , che è sembrato in crescitail Venezia, dovrebbe essere ......rifiutato di speculare sulla possibilità che un blocco continuato porti a un'azione legalei ... Anche il centro -del Parlamento europeo ha rilasciato martedì (18 aprile) una dichiarazione ...

Scontri ultrà, sinistra contro destra: 6 denunce, club chiuso - Primocanale.it - Le notizie aggiornate dall... Primocanale

Sulmona, 20 aprile– “Farebbero sorridere le ultime dichiarazioni dell’Assessore Verì se in ballo non ci fosse il diritto alle cure di migliaia di cittadini abruzzesi. Tra le cose imbarazzanti che ci è ...L’Esecutivo di centrodestra deve continuare imperterrito la politica di bilancio improntata a una prudente, ma progressiva, riduzione del debito ...