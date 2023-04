Pd | Bruno Bossio | ' Schlein miglior viatico | serve rivoluzione copernicana'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 aprile 2023) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Saluto l'elezione di una donna anche perché la misura più pesante dell'inadeguatezza del Pd è stato proprio il mancato riconoscimento di quello che è stato uno degli elementi più rivoluzionari del secolo scorso: il pensiero femminista. Grazie al pensiero femminista oggi possiamo affrontare il tema dei diritti senza distinzione tra sociali e civili perché riconosciamo gli esseri umani nella loro integrità come soggetti della politica. Ma purtroppo il pensiero femminista non ha finora abitato nel gruppo dirigente del Pd e spesso nemmeno tra le donne come dimostra la mancata applicazione dello statuto nella formazione delle liste con la complicità delle donne che hanno deciso insieme a Letta". Così Enzaintervenendo alla Direzione Pd. "Detto questo dobbiamo guardare avanti e Ellyè ...