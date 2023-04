Pavese e Fenoglio a confronto di Riccardo Fici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SolariPonti : RT @mariobianchi18: Il #19aprile 2022 moriva #LorenzoMondo. Critico letterario. Allievo di Giovanni Getto, vinse il Grinzane Cavour per la… - mariobianchi18 : Il #19aprile 2022 moriva #LorenzoMondo. Critico letterario. Allievo di Giovanni Getto, vinse il Grinzane Cavour per… - ItalyDiaries : Voci letterarie della #Resisitenza Da #Fenoglio a #Calvino, passando per #Pavese, #Morante, #Viganò. La letteratu… -

... testimone e interprete che lo solleva senz'altro ai vertici della letteratura nazionale della Resistenza, con Beppe, Cesare, Elio Vittorini, Primo Levi e Luigi Meneghello. In questo ......di Montemagno (c'è pure la testimonianza di Lorenzo Mondo) e sulla Liberazione di Casale alla qualepartecipò, come da foglio matricolare (ed era pure presente al Trevisio Cesare....).... testimone e interprete che lo solleva senz'altro ai vertici della letteratura nazionale della Resistenza, con Beppe, Cesare, Elio Vittorini, Primo Levi e Luigi Meneghello. In questo ...

Sergio Favretto; un bel libro su Fenoglio Il Monferrato

Saranno il docente e critico letterario Giovanni Tesio, lo storico Alberto Cavaglion e la scrittrice Daniela Padoan i protagonisti, rispettivamente il 19 aprile e il 9 e 30 maggio, dei tre incontri di ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...