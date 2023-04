Patty Pravo, l’eterna ragazza del «pensiero stupendo» (Di giovedì 20 aprile 2023) Il compleanno di Patty Pravo è uno di quegli eventi che lasciano attoniti, quasi come lo sfidanzamento tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Anzi è assai peggio. Notizie davanti alle quali resti come un besugo, a bocca aperta. Come fa il tempo a passare per una dea sublime? Bionda, algida, sensuale, sfrontata e libera. Perché il vero miracolo di Nicoletta Strambelli è aver stravissuto, straviziato, senza tregua, restando l’icona della nostra giovinezza svolazzata via. Per sempre sarà la ragazza del Piper con gli stivaletti e la voce che sembrava arrivare da un altro pianeta. Un essere alieno come solo David Bowie nelle sue trasformazioni riuscì a fare. Forse anche il divo Giulio, che lei racconta di aver incontrato spesso dopo le infinite notti romane mentre si recava a messa in piazza San Lorenzo in Lucina. E Andreotti si fermava e le ... Leggi su panorama (Di giovedì 20 aprile 2023) Il compleanno diè uno di quegli eventi che lasciano attoniti, quasi come lo sfidanzamento tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Anzi è assai peggio. Notizie davanti alle quali resti come un besugo, a bocca aperta. Come fa il tempo a passare per una dea sublime? Bionda, algida, sensuale, sfrontata e libera. Perché il vero miracolo di Nicoletta Strambelli è aver stravissuto, straviziato, senza tregua, restando l’icona della nostra giovinezza svolazzata via. Per sempre sarà ladel Piper con gli stivaletti e la voce che sembrava arrivare da un altro pianeta. Un essere alieno come solo David Bowie nelle sue trasformazioni riuscì a fare. Forse anche il divo Giulio, che lei racconta di aver incontrato spesso dopo le infinite notti romane mentre si recava a messa in piazza San Lorenzo in Lucina. E Andreotti si fermava e le ...

