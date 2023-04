Pasta in bianco di Milano: come si fa quella del ristorante 10_11 del Portrait (Di giovedì 20 aprile 2023) La Pasta in bianco più virale di Milano, quella ristorante del 10 11 dell’Hotel Portrait, si fa solo con due ingredienti: croste di Parmigiano Reggiano 36 mesi e fusilloni. Si prepara un brodo di croste di parmigiano che viene filtrato. La Pasta si cuoce nella parte liquida del brodo e quando è cotta al dente, viene mantecata nella parte grassa separata dal brodo, come se fosse una crema. Lo chef Alberto Quadrio spiega la sua ricetta nel dettaglio: “Ci faccio una specie di risotto, non cuocio la Pasta in un’acqua salata, ma in un brodo che facciamo con le croste, come facevano le nonne. Il brodo prima lo filtro, la parte solida la lavoriamo per ottenere la parte croccante del piatto, poi il brodo viene fatto decantare ... Leggi su cultweb (Di giovedì 20 aprile 2023) Lainpiù virale didel 10 11 dell’Hotel, si fa solo con due ingredienti: croste di Parmigiano Reggiano 36 mesi e fusilloni. Si prepara un brodo di croste di parmigiano che viene filtrato. Lasi cuoce nella parte liquida del brodo e quando è cotta al dente, viene mantecata nella parte grassa separata dal brodo,se fosse una crema. Lo chef Alberto Quadrio spiega la sua ricetta nel dettaglio: “Ci faccio una specie di risotto, non cuocio lain un’acqua salata, ma in un brodo che facciamo con le croste,facevano le nonne. Il brodo prima lo filtro, la parte solida la lavoriamo per ottenere la parte croccante del piatto, poi il brodo viene fatto decantare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucasalvigni : @SlKim secondo me è scorretto chiamarla pasta in bianco c'è dietro una lavorazione non banale - chiarabarbagli : Ma a Milano fanno la pasta in bianco come me che faccio i maccheroni del Senatore Cappelli con olio e parmigiano? - SlKim : Io la mangerei raga la pasta in bianco speciale di Milano scusatemi ma comunque tanto spesso è l’unica alternativa… - Gosazer : @LittleA_83 @ancheicialtroni @givagivaz Se la sognano, per loro pasta in bianco significa con 3-4 formaggi, panna,… - Mottalemi : L'innovazione di sta pasta in bianco sarebbe la cottura con le croste di parmigiano? Roba che mia nonna faceva con… -

