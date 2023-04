Partita IVA 2023 non attiva: chiusura obbligata e multa, occhio alla stangata (Di giovedì 20 aprile 2023) Arriva una dura stangata sulle partite IVA. L’Agenzia delle Entrate comunica le forti sanzioni e le chiusure d’ufficio. Le partite IVA non hanno la vita facile e questo è noto. Arriva una novità dall’Agenzia delle Entrate e ci sottolinea come gli autonomi siano finiti ancora di più nel mirino. L’Agenzia ha comunicato attraverso i suoi canali ufficiali di aver iniziato il procedimento di chiusura d’ufficio delle partite IVA 2023 inattive. I soggetti al centro di questo provvedimento di chiusura riceveranno una comunicazione preventiva della chiusura del loro codice Ateco. Partita Iva non attiva, chiusura obbligatoria – ilovetrading.itA questo punto il contribuente ha 60 giorni di tempo per chiarire la propria posizione. Sulla base di quello che il ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 20 aprile 2023) Arriva una durasulle partite IVA. L’Agenzia delle Entrate comunica le forti sanzioni e le chiusure d’ufficio. Le partite IVA non hanno la vita facile e questo è noto. Arriva una novità dall’Agenzia delle Entrate e ci sottolinea come gli autonomi siano finiti ancora di più nel mirino. L’Agenzia ha comunicato attraverso i suoi canali ufficiali di aver iniziato il procedimento did’ufficio delle partite IVAinattive. I soggetti al centro di questo provvedimento diriceveranno una comunicazione preventiva delladel loro codice Ateco.Iva nonobbligatoria – ilovetrading.itA questo punto il contribuente ha 60 giorni di tempo per chiarire la propria posizione. Sulla base di quello che il ...

