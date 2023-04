“Parole non razziste o antisemite”. Dalla comunità ebraica difendono Lollobrigida (Di giovedì 20 aprile 2023) «Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica: gli italiani fanno meno figli e li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada». Le Parole del ministro Lollobrigida hanno scatenato reazioni furiose da parte delle opposizioni. E c'è anche chi ha riesumato il piano Kalergi, la falsa teoria del complotto secondo cui esisterebbe un piano d'incentivazione dell'immigrazione africana e asiatica verso l'Europa al fine di rimpiazzarne le popolazioni. Una «bufala» usata ogni volta per attaccare le comunità ebraiche. Abbiamo chiesto a Angelo Di Porto, presidente di Assoturismo Confesercenti Roma e Lazio, cosa ne pensa di queste ultime polemiche in quanto membro della comunità ebraica di Roma: «Lo trovo un accostamento ignobile. Il ministro Lollobrigida, nell'ambito di un ... Leggi su iltempo (Di giovedì 20 aprile 2023) «Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica: gli italiani fanno meno figli e li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada». Ledel ministrohanno scatenato reazioni furiose da parte delle opposizioni. E c'è anche chi ha riesumato il piano Kalergi, la falsa teoria del complotto secondo cui esisterebbe un piano d'incentivazione dell'immigrazione africana e asiatica verso l'Europa al fine di rimpiazzarne le popolazioni. Una «bufala» usata ogni volta per attaccare leebraiche. Abbiamo chiesto a Angelo Di Porto, presidente di Assoturismo Confesercenti Roma e Lazio, cosa ne pensa di queste ultime polemiche in quanto membro delladi Roma: «Lo trovo un accostamento ignobile. Il ministro, nell'ambito di un ...

