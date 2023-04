Parma-Cagliari, trasferta vietata ai tifosi ospiti: “Provvedimento privo di fondamento” (Di giovedì 20 aprile 2023) trasferta vietata ai tifosi del Cagliari a Parma nel match del Tardini di sabato. Il club sardo ha reso noto “il proprio disappunto per il mancato accoglimento da parte dalla sezione di Parma del Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) del ricorso presentato contro il divieto di vendita dei tagliandi di ingresso allo stadio ‘Ennio Tardini’ ai residenti nella provincia di Cagliari. Il club ritiene tale Provvedimento del tutto incongruo e privo di fondamento, non essendoci i presupposti per parlare di un giustificato allarme relativo alla sicurezza pubblica per la gara di sabato alle ore 14. Si tratta di una decisione fortemente penalizzante per la tifoseria rossoblù e che discrimina ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023)aidelnel match del Tardini di sabato. Il club sardo ha reso noto “il proprio disappunto per il mancato accoglimento da parte dalla sezione didel Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) del ricorso presentato contro il divieto di vendita dei tagliandi di ingresso allo stadio ‘Ennio Tardini’ ai residenti nella provincia di. Il club ritiene taledel tutto incongruo edi, non essendoci i presupposti per parlare di un giustificato allarme relativo alla sicurezza pubblica per la gara di sabato alle ore 14. Si tratta di una decisione fortemente penalizzante per la tifoseria rossoblù e che discrimina ...

