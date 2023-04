Parlamento Europeo: Italia, Polonia e Ungheria condannate per “retorica anti-Lgbtiq” (Di giovedì 20 aprile 2023) L’Italia come Ungheria e Polonia. Un passo indietro di svariati anni in pochi mesi di Governo. Fanalino di coda nel rispetto dei diritti, ma anche in quello slancio verso la libertà, la coesione, l’esaltazione della diversità come valore, che l’Europa cerca di compiere sin dai tempi di Maastricht. La retorica ha abusato troppo della pancia di un elettorato frustrato e stritolato nella morsa di una crisi senza tempo, e così, ecco che arriva la strigliata dai piani alti. Vignetta Meloni-Lollobrigida, il premier difende la sorella Arianna: ‘Allusioni indegne’ L’emendamento proposto dai Verdi Questo è quanto si legge nella recente risoluzione attraverso la quale Strasburgo ha condannato la nuova legge approvata dall’Uganda, una legge indicibile che prevede pesanti pene per gli omosessuali. In questo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 aprile 2023) L’come. Un passo indietro di svariati anni in pochi mesi di Governo. Fanalino di coda nel rispetto dei diritti, ma anche in quello slancio verso la libertà, la coesione, l’esaltazione della diversità come valore, che l’Europa cerca di compiere sin dai tempi di Maastricht. Laha abusato troppo della pancia di un elettorato frustrato e stritolato nella morsa di una crisi senza tempo, e così, ecco che arriva la strigliata dai piani alti. Vignetta Meloni-Lollobrigida, il premier difende la sorella Arianna: ‘Allusioni indegne’ L’emendamento proposto dai Verdi Questo è quanto si legge nella recente risoluzione attraverso la quale Strasburgo ha condannato la nuova legge approvata dall’Uganda, una legge indicibile che prevede pespene per gli omosessuali. In questo ...

