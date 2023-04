Parigi, lo "Spiderman francese" scala un grattacielo di 38 piani per dire no alla riforma delle pensioni (Di giovedì 20 aprile 2023) Alain Robert, lo "Spiderman francese", sale senza imbracatura sulla torre Alto, un grattacielo di 38 piani nella periferia Parigina, per protestare contro la riforma pensionistica profondamente ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Alain Robert, lo "", sale senza imbracatura sulla torre Alto, undi 38nella periferiana, per protestare contro lastica profondamente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mocettast : RT @ElioLannutti: Parigi, scalatore-Spiderman si arrampica su un grattacielo per protestare contro riforma pensioni continua su: https://t.… - Tommaso94989154 : RT @ElioLannutti: Parigi, scalatore-Spiderman si arrampica su un grattacielo per protestare contro riforma pensioni continua su: https://t.… - Alessan04138070 : RT @ElioLannutti: Parigi, scalatore-Spiderman si arrampica su un grattacielo per protestare contro riforma pensioni continua su: https://t.… - maretegge : RT @ElioLannutti: Parigi, scalatore-Spiderman si arrampica su un grattacielo per protestare contro riforma pensioni continua su: https://t.… - MassimoChiaram7 : RT @ElioLannutti: Parigi, scalatore-Spiderman si arrampica su un grattacielo per protestare contro riforma pensioni continua su: https://t.… -