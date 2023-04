Papa Francesco invia un dono speciale a Carlo III per l’incoronazione (Di giovedì 20 aprile 2023) l’incoronazione di Carlo III è un evento di risonanza mondiale e anche Papa Francesco ha voluto mostrare la sua vicinanza al Sovrano. Il Pontefice non sarà presente alla cerimonia che vedrà salire sul trono l’erede di Elisabetta II, ma ha già inviato un prezioso omaggio. Si tratta, come si evince dalle fonti ufficiali, di un importante dono: una reliquia preziosa per il mondo cristiano. Papa Francesco, dunque, ha fatto dono a re Carlo III di una croce che sarà utilizzata nella processione dell’incoronazione del 6 maggio. La croce al suo interno contiene due frammenti della Vera Croce, in cui i Cristiani credono che sia avvenuta la crocifissione di Gesù Cristo. Il Pontefice ha voluto ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 20 aprile 2023)diIII è un evento di risonanza mondiale e ancheha voluto mostrare la sua vicinanza al Sovrano. Il Pontefice non sarà presente alla cerimonia che vedrà salire sul trono l’erede di Elisabetta II, ma ha giàto un prezioso omaggio. Si tratta, come si evince dalle fonti ufficiali, di un importante: una reliquia preziosa per il mondo cristiano., dunque, ha fattoa reIII di una croce che sarà utilizzata nella processione deldel 6 maggio. La croce al suo interno contiene due frammenti della Vera Croce, in cui i Cristiani creche sia avvenuta la crocifissione di Gesù Cristo. Il Pontefice ha voluto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco consegnerà il 29 maggio in Vaticano a Sergio Mattarella, presidente della Repubblica Italiana, il Pr… - civcatt : «Il futuro dell’#Occidente non è tanto minacciato dalla tensione politica, quanto dal pericolo della massificazione… - Avvenire_Nei : L'udienza. Papa Francesco: non si deve mai uccidere in nome di Dio - ottovanz : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco consegnerà il 29 maggio in Vaticano a Sergio Mattarella, presidente della Repubblica Italiana, il Premio… - DannaLogan419 : RT @GiorgioAscenti: Papa Francesco si e Dio no. Senza senso #Spuntablu -