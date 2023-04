Papa Francesco dona due frammenti della "Vera Croce" per l'incoronazione di Re Carlo (Di giovedì 20 aprile 2023) Leggi Anche Gb, Carlo III è molto più ricco di Elisabetta II: ha un patrimonio da 600 milioni di sterline Leggi Anche Principe Harry sì all'incoronazione, ma non vuole essere messo in un angolo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 aprile 2023) Leggi Anche Gb,III è molto più ricco di Elisabetta II: ha un patrimonio da 600 milioni di sterline Leggi Anche Principe Harry sì all', ma non vuole essere messo in un angolo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco consegnerà il 29 maggio in Vaticano a Sergio Mattarella, presidente della Repubblica Italiana, il Pr… - civcatt : «Il futuro dell’#Occidente non è tanto minacciato dalla tensione politica, quanto dal pericolo della massificazione… - Avvenire_Nei : L'udienza. Papa Francesco: non si deve mai uccidere in nome di Dio - ElveAngelic : RT @Avvenire_Nei: L'udienza. Papa Francesco: non si deve mai uccidere in nome di Dio - optoAnnoni : @desus08500943 @micheleboldrin @Antiquarkcharm @Pontifex_it @VauroSenesi @_Nico_Piro_ È una citazione del papa stes… -