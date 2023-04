Pamela Camassa rivela come ha reagito Filippo Biscigla all’Isola dei famosi 2023 (Di giovedì 20 aprile 2023) Ospitata a Verissimo prima della sua partenza per l’Isola dei famosi 2023, Pamela Camassa ha svelato a Silvia Toffanin come ha reagito il suo compagno, il noto conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia, quando gli ha comunicato che avrebbe aderito a prendere parte al reality show di Canale 5 e che di lì a breve sarebbe partita per l’Honduras. La naufraga della diciassettesima edizione dell’Isola dei famosi ha anche raccontato un aneddoto sulla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi in passato. L’Isola dei famosi 2023, Pamela Camassa svela cosa ne pensa Filippo Bisciglia Parlando invece dell’Isola dei famosi con Silvia Toffanin, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 20 aprile 2023) Ospitata a Verissimo prima della sua partenza per l’Isola deiha svelato a Silvia Toffaninhail suo compagno, il noto conduttore di Temptation IslandBisciglia, quando gli ha comunicato che avrebbe aderito a prendere parte al reality show di Canale 5 e che di lì a breve sarebbe partita per l’Honduras. La naufraga della diciassettesima edizione dell’Isola deiha anche raccontato un aneddoto sulla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi in passato. L’Isola deisvela cosa ne pensaBisciglia Parlando invece dell’Isola deicon Silvia Toffanin, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Brunell52793518 : RT @Giornaleditalia: Pamela Camassa chi è: marito, figli, età, altezza, Isola dei Famosi, Instagram - Stefani88888372 : @SaraTroiano6 @certounicaa non e pamela camassa dell isola - Denebola_1967 : @AssuntaColapet7 @Arwen19887 Pamela Camassa dici? Per il momento non mi dice niente. La Motta invece è na piagnona… - nikita_mylove : @demonicorno @CiupiSupporterr Ok hanno già iniziato a attaccare Helena il fidanzato di Cecchi Paone e pamela camassa - Beatrixe63 : RT @IsolaDeiFamosi: Gli Accoppiados fanno spazio alla nuova coppia formata da Pamela Camassa e Claudia Motta! #Isola -