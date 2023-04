Pallanuoto | World Cup 2023 | altra brutta sconfitta per l’Italia | gli USA si impongono 10-6

(Di giovedì 20 aprile 2023) La qualificazione alle SuperFinal è già in cassaforte, ma il secondo turno dellaCup diper la Nazionale italiana al femminile non è iniziata nel modo migliore. Dopo la batosta con l’Olanda di ieri, ad Atene arriva un’: le campionesse olimpiche degli Stati Uniti siper 10-6. Prima metà di gara molto incoraggiante per la banda guidata da Carlo Silipo: le azzurre hanno tenuto testa, come accaduto nella sfida a Rotterdam di qualche settimana fa, alle statunitensi, chiudendo in parità all’intervallo lungo (4-4). Poi è salita in cattedra una Raney strepitosa (cinque reti per lei) e si è alzato il livello delle americane che hanno trovato un parziale di 6-2 nel terzo quarto. Da lì partita finita, con nessuna possibilità di rimonta. Le azzurre ...

