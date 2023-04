Pallanuoto, Serie A1 2023: nel posticipo il Savona batte 19-15 il Bogliasco (Di giovedì 20 aprile 2023) posticipo, visto l’impegno continentale dello scorso week-end, per la venticinquesima giornata della regular season della Serie A1 di Pallanuoto maschile. In acqua il derby ligure tra Bogliasco e Savona: una sfida ricca di reti che ha visto gli ospiti imporsi con il risultato di 19-15. Decisivi gli italiani: poker per Lorenzo Bruni ed Eduardo Campopiano. Savona che si conferma in sesta piazza, Bogliasco sempre più ultimo. NETAFIM Bogliasco 1951-RN Savona 15-19 NETAFIM Bogliasco 1951: E. Prian, A. Bottaro, D. Broggi Mazzetti 1, F. Gavazzi 1, J. Blanchard 3, G. Guidaldi 2, N. Mudrazija, F. Brambilla Di Civesio, G. Boero 1, F. Radojevic 5, D. Puccio 2, A. Canepa, A. Di Donna. All. Magalotti RN Savona: G. ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023), visto l’impegno continentale dello scorso week-end, per la venticinquesima giornata della regular season dellaA1 dimaschile. In acqua il derby ligure tra: una sfida ricca di reti che ha visto gli ospiti imporsi con il risultato di 19-15. Decisivi gli italiani: poker per Lorenzo Bruni ed Eduardo Campopiano.che si conferma in sesta piazza,sempre più ultimo. NETAFIM1951-RN15-19 NETAFIM1951: E. Prian, A. Bottaro, D. Broggi Mazzetti 1, F. Gavazzi 1, J. Blanchard 3, G. Guidaldi 2, N. Mudrazija, F. Brambilla Di Civesio, G. Boero 1, F. Radojevic 5, D. Puccio 2, A. Canepa, A. Di Donna. All. Magalotti RN: G. ...

