Pallanuoto femminile | World Cup 2023 | Setterosa sottotono | vincono gli Usa 10-6

(Di giovedì 20 aprile 2023) L‘Italia perde 10-6 contro gli Usa nella seconda giornata della seconda fase dellaCupdi. Il, già sicuro della qualificazione alla alla Superfinal di Long Beach in programma dal 23 al 25 giugno, resiste alle americane fino al secondo quarto per poi cedere nel terzo, dove subisce un parziale di 6-2. Migliore in campo l’americana Rainey che segna ben 4 gol. Risponde la migliore delle azzurre, Marletta, che ne mette 3 realizzando entrambi i rigori procurati dalle sue compagne. Le ragazze di coach Sillipo proveranno a riscattarsi nella difficile sfida contro l’Ungheria, che andrà in scena nella giornata di domani, 21 aprile, alle 19. USA-ITALIA: 10-6 SPRINT: 2-2. FALLI PERSONALI: 14-17. PALLE RUBATE: 5-7. PARATE: 2-4. ASSIST: 5-1. SportFace.

