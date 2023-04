Pagelle Sporting-Juventus 1-1 | voti e tabellino ritorno quarti Europa League 2022 2023

(Di giovedì 20 aprile 2023) LediLisbona-1-1 con iai protagonisti e ildel match valido per ildeidi finale di. Al José Alvalade Rabiot porta in vantaggio i bianconeri, poi però arriva il rigore procurato dallo stesso francese e lo trasforma Edwards, riportando così tutto in bilico. Ma nella ripresa i biancoverdi non sfondano e i bianconeri reggono. Di seguito ecco lediLisbona-. GLI HIGHLIGHTSLISBONA (3-4-3): Adan 6; Diomande 6.5, Coates 5.5, Inacio 6 (36? st Reis sv); Esgaio 5.5, Ugarte 6.5, Morita 6, Santos 6 (43? Arthur Gomes sv); Goncalves ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023:- Juve Ledei protagonisti del match trae Juve, valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. TOP: Bremer, Edwards, Ugarte FLOP: Vlahovic, ..Grande attesa per- Juventus, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. ... Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, lee gli ...Utd 21:00- Juventus 21:00 Union SG - Bayer L. 21:00 Roma - Feyenoord CALCIO - CONFERENCE LEAGUE 18:45 Fiorentina - Lech 18:45 AZ - RSC Anderlecht 21:00 West Ham - Gent 21:00 Nizza - Basel ...

Sporting-Juve 1-1, PAGELLE: Rabiot fa e disfa. Vlahovic flop, Cuadrado c'è ilBianconero

SPORTING LISBONA (3-4-3) Adan 6 – sulla rete di Rabiot non ha nessuna colpa. Per il resto non riceve conclusioni di rilievo e può vivere una serata tranquilla. Diomande 6.5 – a tratti dominante. l’ivo ...Sporting CP-Juventus: pagelle e tabellino del match dell'Alvalade valido per il ritorno dei quarti di Europa League ...