Pagelle Sporting-Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempo (Di giovedì 20 aprile 2023) I top e FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023: Pagelle Sporting-Juve Le Pagelle dei protagonisti del match tra Sporting e Juve, valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. TOP: Bremer, Edwards, Ugarte FLOP: Vlahovic, Miretti L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) I top ee i voti ai protagonisti del match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023:Ledei protagonisti del match tra, valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. TOP: Bremer, Edwards, Ugarte: Vlahovic, Miretti L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jusport_it : Le pagelle di Juventus-Sporting Lisbona - antoniusromano : RT @ilbianconerocom: Prima di tuffarci in Sassuolo-Juve, un ultimo sguardo al match contro lo Sporting Lisbona?? Le nostre pagelle dei ?? co… - robertopontillo : RT @ilbianconerocom: Prima di tuffarci in Sassuolo-Juve, un ultimo sguardo al match contro lo Sporting Lisbona?? Le nostre pagelle dei ?? co… - ilbianconerocom : Prima di tuffarci in Sassuolo-Juve, un ultimo sguardo al match contro lo Sporting Lisbona?? Le nostre pagelle dei ??… - infoitsport : Pagelle Juve-Sporting: Perin miracoloso, Kostic inceppato VOTI -