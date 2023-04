Pagelle Fiorentina-Lech Poznan: non basta un super Sousa, Sottil e Castrovilli salvatori (Di giovedì 20 aprile 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference League 2022/2023: Pagelle Fiorentina-Lech Poznan Le Pagelle dei protagonisti del match tra Fiorentina e Lech Poznan, valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference League 2022/2023. TOP: Sousa, Castrovilli, Sottil FLOP: Czerwinski, Terzic VOTI: al termine del match Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Venuti 5, Milenkovic 5 (46? Quarta 5), Igor 5, Biraghi 5 (54? Terzic 4,5); Bonaventura 5,5 (71? Castrovilli 6,5), Mandragora 5, Barak 5,5; Nico Gonzalez 6, Jovic 4,5 (70? Cabral), Sottil 6,5 (86? Kouame sv). All.Italiano ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference League 2022/2023:Ledei protagonisti del match tra, valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference League 2022/2023. TOP:FLOP: Czerwinski, Terzic VOTI: al termine del match(4-3-3): Terracciano 6; Venuti 5, Milenkovic 5 (46? Quarta 5), Igor 5, Biraghi 5 (54? Terzic 4,5); Bonaventura 5,5 (71?6,5), Mandragora 5, Barak 5,5; Nico Gonzalez 6, Jovic 4,5 (70? Cabral),6,5 (86? Kouame sv). All.Italiano ...

